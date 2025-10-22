جمال الحياة والثقافة.. مصر ترحب بزوارها بطريقة مختلفة

شهدت مصر مؤخرًا عرض حلقة جديدة من سلسلة السفر العالمية Invitation على شبكة Warner Bros Discovery، تحت عنوان Invitation to Egypt. تم بث الحلقة في 16 أكتوبر، واستعرضت وجهات مصرية مميزة تسلط الضوء على جمال الحياة والثقافة في البلاد.

قدمت الحلقة تجربة غامرة للمشاهدين، حيث تضمنت زيارة وجهات مميزة مثل الجونة مع استعراض أنماط الحياة المتنوعة التي تقدمها هذه الوجهات.

وركزت الحلقة على إبراز الجانب الثقافي والإبداعي لتلك الوجهات.

تزامن عرض الحلقة مع الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تم عرض فيديو تشويقي حصري قبل جميع الأفلام احتفالاً بالاعتراف العالمي المتزايد بجمال الوجهات المصرية. كما يُعد هذا العرض فرصة مثالية لتسليط الضوء على الحياة المتكاملة التي تجمع بين الإبداع والاستدامة والطبيعة.