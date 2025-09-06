قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
قدم اعتذاره والأوقاف قبلته.. القصة الكاملة لفيديو شاب يحرم المولد النبوي
أخبار البلد

الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9

الذهب
الذهب
محمد غالي

يبحث المواطنون اليوم في مصر الموافق السبت 6 سبتمبر 2025 عن سعر الذهب، وسط حالة من النشاط الملحوظ، وسط اهتمام كبير من المستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر أداة ادخار آمنة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الذهب حفاظه على مكانته كأحد أبرز أدوات الاستثمار، خاصة مع تزايد الإقبال من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، وكذلك الراغبين في حماية مدخراتهم من التضخم.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5566 جنيه    5543 جنيه
عيار 22    5102 جنيه    5081 جنيه
عيار 21    4870 جنيه    4850 جنيه
عيار 18    4174 جنيه    4157 جنيه
عيار 14    3247 جنيه    3233 جنيه
عيار 12    2783 جنيه    2771 جنيه
الاونصة    173113 جنيه    172402 جنيه
الجنيه الذهب    38960 جنيه    38800 جنيه
الأونصة بالدولار    3586.76 دولار


ويظل عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق، حيث سجل نحو 4870 جنيها للبيع و4850 جنيها للشراء، وهو العيار الذي يفضله المقبلين على الزواج بفضل اعتدال سعره وجودته العالية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب في مصر بشكل يومي وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
سعر الأوقية عالميا.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
حجم العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

هذه العوامل تجعل متابعة الأسعار ضرورة للتجار والمستثمرين لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات البيع والشراء.

المصنعية والدمغة

يضاف إلى السعر الأساسي للذهب قيمة المصنعية التي تختلف من ورشة لأخرى حسب التصميم والعيار، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام.

بينما تبقى رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات. 
ومن المهم أن يدرك المشتري أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، إذ يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته.
عيار 18: يحظى بإقبال كبير بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.
عيار 24: المفضل للمستثمرين والادخار طويل الأجل لارتباطه بالسبائك والجنيهات الذهبية.

ويواصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن للأفراد والمستثمرين على حد سواء، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

ذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار ٢١

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

Galaxy S26 Ultra

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

جوجل

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مزاد سيارات

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

