الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9

يبحث المواطنون اليوم في مصر الموافق السبت 6 سبتمبر 2025 عن سعر الذهب، وسط حالة من النشاط الملحوظ، وسط اهتمام كبير من المستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر أداة ادخار آمنة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية.

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الذهب حفاظه على مكانته كأحد أبرز أدوات الاستثمار، خاصة مع تزايد الإقبال من المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، وكذلك الراغبين في حماية مدخراتهم من التضخم.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5566 جنيه 5543 جنيه

عيار 22 5102 جنيه 5081 جنيه

عيار 21 4870 جنيه 4850 جنيه

عيار 18 4174 جنيه 4157 جنيه

عيار 14 3247 جنيه 3233 جنيه

عيار 12 2783 جنيه 2771 جنيه

الاونصة 173113 جنيه 172402 جنيه

الجنيه الذهب 38960 جنيه 38800 جنيه

الأونصة بالدولار 3586.76 دولار



ويظل عيار 21 هو الأكثر تداولا في السوق، حيث سجل نحو 4870 جنيها للبيع و4850 جنيها للشراء، وهو العيار الذي يفضله المقبلين على الزواج بفضل اعتدال سعره وجودته العالية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحرك أسعار الذهب في مصر بشكل يومي وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

سعر الأوقية عالميا.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

حجم العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

هذه العوامل تجعل متابعة الأسعار ضرورة للتجار والمستثمرين لتحديد التوقيت الأمثل لعمليات البيع والشراء.

المصنعية والدمغة

يضاف إلى السعر الأساسي للذهب قيمة المصنعية التي تختلف من ورشة لأخرى حسب التصميم والعيار، وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام.

بينما تبقى رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات.

ومن المهم أن يدرك المشتري أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، إذ يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا لاعتدال سعره وجودته.

عيار 18: يحظى بإقبال كبير بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.

عيار 24: المفضل للمستثمرين والادخار طويل الأجل لارتباطه بالسبائك والجنيهات الذهبية.

ويواصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن للأفراد والمستثمرين على حد سواء، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.