حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 4-9-2025

شهد سعر أشهر جرام ذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 4-9-2025، ارتفاعا على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وبلغ معدل زيادة سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر شهرة نحو 125 جنيه في الجرام الواحد بالمقارنة بما كان عليه يوم الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وبلغ آخر سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب أمس  الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 125 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب اليوم

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

ترقب في الأسواق

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع، في وقت يزداد فيه الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة. 

وفي المعاملات الفورية، انخفض الذهب بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3578.50 دولارًا، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3583.70 دولارًا بتراجع 0.44%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر الجاري، إذ يسعر المتعاملون احتمالًا يصل إلى 97% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ92% قبل صدور بيانات الوظائف الأخيرة. 

وتزامن ذلك مع تزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بخفض الفائدة وناقش علنًا إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى مساعيه لإقالة عضوة المجلس ليزا كوك الشهر الماضي. 

كما أثارت إدارة ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانها نيتها التوجه للمحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي، ما أضاف مزيدًا من القلق للأسواق العالمية. 

وهذه العوامل مجتمعة دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي يواصل حركته الصاعدة مدعومًا بالتوترات الاقتصادية ومخاوف المخاطرة في الأسواق العالمية.

