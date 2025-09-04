قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
اقتصاد

الذهب يتراجع من مستوى قياسي بفعل جني الأرباح مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بفعل عمليات جني أرباح، بعدما سجّل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً مدعوماً بتوقعات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأميركية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3531.13 دولاراً للأونصة، بعدما لامس الأربعاء مستوى قياسياً عند 3578.50 دولاراً.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% لتسجل 3589.70 دولاراً.

وقال برايان لان، المدير العام لشركة «غولد سيلفر سنترال» لرويترز: «شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الذهب لا يزال في سوق صاعدة في الوقت الراهن. فالتوقعات بخفض معدلات الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الفدرالي ستعزز الطلب على الملاذات الآمنة».

وقال أحد المتعاملين: «لن يكون مفاجئاً إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى 3800 دولار أو حتى أعلى على المدى القريب».

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت الأربعاء أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بأكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في يوليو تموز.

وأكد عدد من مسؤولي الفدرالي أن المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل لا تزال تدعم قناعتهم بضرورة خفض معدلات الفائدة. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفدرالي، إنه يرى أن البنك المركزي ينبغي أن يشرع في خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 97% لخفض الفدرالي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الممتد ليومين في 17 سبتمبر أيلول، ارتفاعاً من 92% قبل صدور بيانات الوظائف.

أسعار الذهب الفائدة الولايات المتحدة

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

