مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة حتى ٨ سبتمبر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
هل يوجد دليل على استجابة الدعاء يوم المولد النبوي؟.. اعرف رد العلماء
طائرات الاحتلال تواصل إلقاء القنابل على غزة
بعد تعرض أسيل عمران لانتقادات.. نجمات خضعن لعملية تجميد البويضات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 من مصر إلى غزة
زعيم كوريا الشمالية لبوتين: يجب أن نعمل بجد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ29 "زاد العزة.. من مصر إلى غزة
من التنافس إلى الشراكة .. مصر وتركيا ترسمان ملامح نظام إقليمي جديد
الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف
قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي
عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا بمحلات الصاغة، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين في السوق.

سعر الذهب 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4800 جنيه للشراء و4780 جنيهًا للبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات ومؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر.

وبعد هذا السعر زيادة قدرها 300 جنيه مقارنة بالشهر الماضي، حيث جاء هذا الارتفاع على خلفية الزيادة الكبيرة في سعر الأوقية عالميًا.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 5486 جنيهًا للشراء، و5463 جنيهًا للبيع، دون احتساب أي رسوم إضافية من مصنعية أو ضريبة، ما يجعله الأعلى سعرًا بين الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 22، فقد وصل إلى 5029 جنيهًا للشراء و5002 جنيهًا للبيع، مستمرًا في التقدم نتيجة للضغوط العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا بمصر 4800 جنيه للشراء و4775 جنيهًا للبيع، وهو ما يؤكد استمرار موجة الصعود القوية التي يشهدها المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وفي المقابل، سجَّل الذهب عيار 18 نحو 4114 جنيهًا للشراء و4097 جنيهًا للبيع، وهو العيار الذي يلقى إقبالًا من الفئات التي تبحث عن الذهب بأسعار أقل من العيارات الأعلى للزواج.

أسعار الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 3200 جنيه للشراء و3186 جنيهًا للبيع، وسط متابعة من الراغبين في اقتناء الذهب منخفض التكلفة نسبيًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 38 ألفًا و400 جنيه للشراء و38 ألفًا و240 جنيهًا للبيع، دون احتساب مصنعية أو ضريبة، بينما وصلت الأوقية عالميًا إلى 3534 دولارًا للشراء و3533.5 دولارًا للبيع.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة

وفقًا لمؤشرات محلات الصاغة في مصر، جاءت الأسعار على النحو التالي دون إضافة المصنعية:

عيار 24: 5486 جنيهًا للبيع و5457 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5029 جنيهًا للبيع و5002 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4800 جنيه للبيع و4775 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4114 جنيهًا للبيع و4093 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3200 جنيه للبيع و3183 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2743 جنيهًا للبيع و2729 جنيهًا للشراء

الأونصة: 170625 جنيهًا للبيع و169736 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 38400 جنيه للبيع و38200 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 3529.77 دولارًا

أسباب صعود الذهب عالميًا

كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أي خفض مستقبلي في سعر الفائدة على الدولار الأمريكي سيدفع المستثمرين لزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. 

وأكد أن مجرد التلميحات من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة، كانت كافية لدفع الأسعار للصعود عالميًا.

تصريحات إمبابي حول السياسات الأمريكية

أوضح إمبابي أن السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير منطقية، معتبرًا أن البنك المركزي الأمريكي يواجه تهديدًا غير مسبوق نتيجة الضغوط الكبيرة لخفض سعر الفائدة، وهو ما يضاعف من تقلبات السوق العالمي للذهب.

التوترات الجيوسياسية تدفع الذهب للصعود

وأشار إمبابي إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة والوضع في اليمن، ساهمت بقوة في تعزيز الطلب على الذهب. 

وتوقع أن تستمر هذه الأحداث في الضغط على الأسواق، ما سيدعم استمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب سعر الذهب أسعار الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الذهب اليوم في مصر

