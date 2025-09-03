سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025.. عيار 21 مفاجأة

شهدت اسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم 3 سبتمبر 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.



سعر الذهب عيار 24

‎وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء نحو 5463 جنيهًا للشراء.

‎سعر الذهب عيار 22

‎وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 5008 جنيهات للشراء.

‎وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء إلى 4780 جنيهًا للشراء .

‎سعر الذهب عيار 18

‎سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 4097 جنيهًا للشراء.

‎سعر الذهب عيار 14

‎سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 3187 جنيهًا للشراء.

‎

سعر الذهب عيار 12

‎سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء نحو 2731 جنيهات للشراء.

‎سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

‎بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38240 جنيهًا.

‎سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 169914 جنيها.

‎سعر أوقية الذهب عالميا

‎سجلت سعر الأوقية 3536.94 دولار سعر البورصة العالمية.



‎معدل الفائدة الرئيسية:

‎يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .