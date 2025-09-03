رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلى المتحد ليسجل نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، قطر الوطني، العربي الإفريقي الدولي) نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية،التعمير والإسكان) نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأربعاء

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، الكويت الوطني، ميد بنك) نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع..

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة ليسجل نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول ليسجل نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.46 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.58 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

48.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم

50.31 جنيه.