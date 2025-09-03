قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء  

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلى المتحد ليسجل نحو  48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، قطر الوطني، العربي الإفريقي الدولي) نحو  48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB،  قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية،التعمير والإسكان) نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع. 

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأربعاء 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، الكويت الوطني، ميد بنك) نحو  48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع..

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة ليسجل نحو  48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول  ليسجل نحو  48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.46 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء 

48.58 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم 

48.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم

50.31 جنيه.

