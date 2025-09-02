سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع بختام تعاملات الثلاثاء.

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلى المتحد ليسجل نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، قطر الوطني، العربي الإفريقي الدولي) نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، العقاري المصري العربي ،المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الإسكندرية،التعمير والإسكان) نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو 48.46 جنيه للشراء و 48.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، الكويت الوطني، ميد بنك) نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع..

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة ليسجل نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول ليسجل نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

48.58 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

48.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم

50.31 جنيه.