أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-9-2025 في الأسواق المحلية والعالمية

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية وتباينت عالميا مطلع سبتمبر 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا

انخفضت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمر 2025، لتسجل 345 دولارا / طن، مقارنة 348 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 3 دولار وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

ارتفعت أسعار خام الحديد نحو 2 دولار لتسجل 103 دولار / طن، مقارنة بنحو 101 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما صعدت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 442 دولارا للطن.

واستقرت أسعار حديد التسليح عند 540 – 550 دولارا / طن.