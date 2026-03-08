قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
تحقيقات وملفات

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بالإسكندرية.. ولقاءات أدبية لتعزيز الوعي وقيم المواطنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، تنطلق اليوم الأحد بعدد من المحافظات، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجاري.

وتشمل الأنشطة عروضا مسرحية، وورشا فنية وحرفية، ومعارض للكتب، إلى جانب عروض سينمائية مجانية ولقاءات أدبية وتثقيفية بمشاركة لفيف من الأدباء والنقاد والمفكرين، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الثقافي وإتاحة الفنون للجمهور بمختلف المحافظات.

انطلاق مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة الأنفوشي، فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.
وتتضمن الفعاليات ورشة "زجاج معشق"، تقدمها الفنانة د. سمت سامي، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بهدف تدريب الشباب على أساسيات الحرف اليدوية، وتشجيعهم على خوض تجربة المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

استمرار المشاركة في معرض فيصل للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأكثر من 200 عنوان من أحدث الكتب والإصدارات، وذلك في الدورة الرابعة عشرة من معرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 21 رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.
وتطرح هيئة قصور الثقافة كتبا في مختلف المجالات بأسعار مخفضة، إلى جانب كتب الأطفال ومجلات قطر الندى.
كما تشارك بمجموعة من العروض الفنية والورش الحرفية، إلى جانب معرض فني لهذه الحرف، وورش حكي ولقاءات تثقيفية عن مظاهر شهر رمضان، لتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال والكبار.

منتجات حرفية في "ملتقى تراث مصر"

كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع في "ملتقى تراث مصر"، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، بمركز محمود مختار الثقافي، حتى 10 مارس الجاري، احتفاء بثراء التراث المصري.
تتضمن مشاركة الهيئة منتجات للحرف التراثية في مجالات: الصدف، الخيامية، النحاس، الخوص، الحصير، الجوبلان، بالإضافة إلى بعض الأطالس كأطلس الآلات الموسيقية وأطلس الفخار، ويأتي ذلك في إطار دورها الأصيل في صون المأثورات الشعبية ودعم الحرف التراثية باعتبارها أحد أهم مكونات الهوية الثقافية المصرية.

أفلام سينمائية مجانية

يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي جمهوره هذا الأسبوع بباقة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.
وتقدم جميع العروض يومغبالمجان في تمام التاسعة مساءً، وتبدأ اليوم الأحد مع فيلم "البحث عن منفذ خروج مستر رامبو"، ويشهد يوم الاثنين 19 رمضان عرض فيلم "6 أيام"، أما يوم الثلاثاء 20 رمضان يعرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشهد يوم الأربعاء 21 رمضان عرض فيلم "المشروع X"، وفي سهرة الخميس 22 رمضان يعرض فيلم "ضي"، ويختتم الأسبوع مع فيلم "الشاطر".

صالون ثقافي بالقاهرة لتعزيز قيم المواطنة

يشهد هذا الأسبوع فعاليات الصالون الثقافي لنوادي الأدب بفرع ثقافة القاهرة تحت عنوان "تعزيز الوعي وقيم المواطنة"، والذي تنظمه الهيئة لإثراء الحركة الأدبية والفكرية وزيادة الوعي الثقافي.
ويتضمن برنامج الصالون لقاءات ثقافية تنفذ بعدد من المواقع الثقافية بالقاهرة، ويشهد غدا الاثنين 19 رمضان لقاء بقصر ثقافة عين حلوان، بينما يقام اللقاء الثاني بمركز شباب الأندلس بالمرج.
أما يوم 20 رمضان يستضيف قصر ثقافة حلوان اللقاء الرابع للصالون الثقافي.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية واللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية، هذا بالإضافة إلى عروض نوادي المسرح التي يقدمها فرع ثقافة الغربية ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم، إلى جانب استمرار ليالي رمضان الثقافية والفنية في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، شمال سيناء، الشرقية، كفر الشيخ، وسوهاج.

