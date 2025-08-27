أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء

استقرت أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية منذ مطلع شهر أغسطس 2025، في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم:

سجل سعر الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز.

بلغ سعر الطن نحو 37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي.

وبلغ سعر الطن اليوم نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2025، لتسجل 348 دولارا / طن، مقارنة 347 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة دولار واحد وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

انخفضت أسعار خام الحديد نحو دولار لتسجل 101 دولار / طن، مقارنة بنحو 102 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 420 – 435 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 550 دولارا / طن.