قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أدنوك الإماراتية تُوقع اتفاقية بيع وشراء مدتها 15 عاماً مع الهند

وكاله
وكاله
وكالة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها خمسة عشر عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، سيتم تأمينها بشكل رئيسي من مشروع الرويس.

وبموجب الاتفاقية، جرى تحويل اتفاقية البنود الرئيسية التي سبق توقيعها بين الطرفين إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة.

ووفق الاتفاقية، يمكن شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أي ميناء في أنحاء الهند، بما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من موارد الطاقة وتعزيز أمنها.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تُصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء «أدنوك» في مجال الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي مشتريات تعاقدية يبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، تشمل 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس، ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ «مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال»، التابع لـ «أدنوك» الذي يتم تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، عملياته التجارية في عام 2028.

وحتى الآن، جرى الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية الإجمالية للمشروع البالغة 9.6 ملايين طن متري سنوياً، بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من العملاء الدوليين.

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

وسيكون مشروع الرويس أول مشروع في الشرق الأوسط لتصدير الغاز الطبيعي المسال باستخدام الطاقة النظيفة، مما يجعله واحداً من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة انبعاثات الكربون عالمياً.

وسيُعتمد في المشروع على تقنيات متقدمة تشمل أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، ورفع الكفاءة التشغيلية.

كانت «أدنوك للغاز» قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي نيتها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة، وذلك في النصف الثاني من عام 2028.

وبمجرد دخول المشروع حيّز التشغيل، سيسهم من خلال خطَّي تسييل للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منهما 4.8 ملايين طن متري سنوياً، وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 ملايين طن متري سنوياً، في رفع السعة الإنتاجية الحالية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً.

للغاز الطبيعي وحلول الذكاء الاصطناعي مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

