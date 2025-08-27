أدنوك الإماراتية تُوقع اتفاقية بيع وشراء مدتها 15 عاماً مع الهند

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مدتها خمسة عشر عاماً مع «مؤسسة النفط الهندية المحدودة»، أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، سيتم تأمينها بشكل رئيسي من مشروع الرويس.

وبموجب الاتفاقية، جرى تحويل اتفاقية البنود الرئيسية التي سبق توقيعها بين الطرفين إلى اتفاقية بيع وشراء مُلزِمة.

ووفق الاتفاقية، يمكن شحن الغاز الطبيعي المسال إلى أي ميناء في أنحاء الهند، بما يسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة من موارد الطاقة وتعزيز أمنها.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تُصبح «مؤسسة النفط الهندية المحدودة» أكبر عملاء «أدنوك» في مجال الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي مشتريات تعاقدية يبلغ 2.2 مليون طن متري سنوياً، تشمل 1.2 مليون طن متري سنوياً من جزيرة داس، ومليون طن متري سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ «مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال»، التابع لـ «أدنوك» الذي يتم تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، عملياته التجارية في عام 2028.

وحتى الآن، جرى الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من السعة الإنتاجية الإجمالية للمشروع البالغة 9.6 ملايين طن متري سنوياً، بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع عدد من العملاء الدوليين.

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

وسيكون مشروع الرويس أول مشروع في الشرق الأوسط لتصدير الغاز الطبيعي المسال باستخدام الطاقة النظيفة، مما يجعله واحداً من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة انبعاثات الكربون عالمياً.

وسيُعتمد في المشروع على تقنيات متقدمة تشمل أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة، وخفض الانبعاثات، ورفع الكفاءة التشغيلية.

كانت «أدنوك للغاز» قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي نيتها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة، وذلك في النصف الثاني من عام 2028.

وبمجرد دخول المشروع حيّز التشغيل، سيسهم من خلال خطَّي تسييل للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منهما 4.8 ملايين طن متري سنوياً، وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 ملايين طن متري سنوياً، في رفع السعة الإنتاجية الحالية للشركة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً.