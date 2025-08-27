استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على الهند

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد التراجع الذي شهدته في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق تداعيات قرار أميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على الهند رداً على مشترياتها المتزايدة من الإمدادات الروسية.

وتبدأ واشنطن اعتباراً من اليوم الأربعاء تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 50%، وهو من أعلى المعدلات التي فرضتها الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشديد الرسوم مرتبط باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، الذي زادت مبيعاته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل لجوء موسكو إلى تقديم خصومات على شحناتها لمواجهة العقوبات الغربية.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.26 دولاراً للبرميل، فيما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.27 دولاراً للبرميل. وكان كلا الخامين قد تراجع بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بعدما استهلّا الأسبوع عند أعلى مستوى في أسبوعين.

النفط الروسي

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى «إيه.إن.زد»، في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء: «لا يزال المستثمرون في حالة قلق مع ترقب السوق لتأثير الرسوم الجمركية الإضافية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي»، بحسب رويترز.

وكانت شركات التكرير الهندية قد خفّضت مشترياتها من النفط الروسي في البداية بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجديدة، وتزامناً مع تشديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على مصفاة «نايارا إنرجي» الهندية المدعومة من روسيا.

لكن مصادر في شركتي «إنديان أويل» و«بهارات بتروليوم» كشفت الأسبوع الماضي أن الشركتين المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر وأكتوبر .

وأكدت «إنديان أويل»، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل استيراد النفط الروسي وفقاً للمعطيات الاقتصادية.