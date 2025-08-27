قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع ترقب تأثير الرسوم الأمريكية الجديدة على الهند

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد التراجع الذي شهدته في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق تداعيات قرار أميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على الهند رداً على مشترياتها المتزايدة من الإمدادات الروسية.

وتبدأ واشنطن اعتباراً من اليوم الأربعاء تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصادرات الهندية، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 50%، وهو من أعلى المعدلات التي فرضتها الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تشديد الرسوم مرتبط باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، الذي زادت مبيعاته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل لجوء موسكو إلى تقديم خصومات على شحناتها لمواجهة العقوبات الغربية.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.26 دولاراً للبرميل، فيما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.27 دولاراً للبرميل. وكان كلا الخامين قد تراجع بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بعدما استهلّا الأسبوع عند أعلى مستوى في أسبوعين.

النفط الروسي

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى «إيه.إن.زد»، في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء: «لا يزال المستثمرون في حالة قلق مع ترقب السوق لتأثير الرسوم الجمركية الإضافية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الخام الروسي»، بحسب رويترز.

وكانت شركات التكرير الهندية قد خفّضت مشترياتها من النفط الروسي في البداية بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجديدة، وتزامناً مع تشديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على مصفاة «نايارا إنرجي» الهندية المدعومة من روسيا.

لكن مصادر في شركتي «إنديان أويل» و«بهارات بتروليوم» كشفت الأسبوع الماضي أن الشركتين المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر وأكتوبر .

وأكدت «إنديان أويل»، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل استيراد النفط الروسي وفقاً للمعطيات الاقتصادية.

