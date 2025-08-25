العراق يقترب من الاكتفاء الذاتي بطاقة تكريرية 1.3 مليون برميل نفط يوميا

أعلنت الحكومة العراقية عن ارتفاع قدرات تكرير النفط في العراق إلى 1.3 مليون برميل يومياً، على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار المنهج الحكومي لتعزيز السيادة الوطنية في قطاعي الطاقة وتوفير المشتقات النفطية، تمكن العراق من رفع قدراته التكريرية إلى مستوى 1.3 مليون برميل نفط يومياً".

وأضاف "ليصبح في مصاف الدول العربية الأعلى في قدراتها بهذا المجال، وليمضي بهذا النمو نحو تحقيق قدرة تكرير تصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً، وفق الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 30 مارس 2025".

وتابع البيان، أن "هذا التطوّر الاستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلّي من المشتقات النفطية، الذي سجّل عام 2024، مستوى 1.1 مليون برميل يومياً، والذي وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح البيان، أن الاكتفاء الذاتي سيحقق مجموعة من المكاسب، أبرزها، خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود، وتوفير المليارات من العملة الصعبة سنوياً، وتعزيز الميزان التجاري، وإتاحة إمكانية تصدير الفائض من المشتقات في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، وتقليل مستويات انبعاث الكربون والتلوّث".

ولفت إلى أن "هذا التحول ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مصلحة المواطن عبر ضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية".

وقال بيان الحكومة العراقية، إن "وزارة النفط وضعت خطّة للبدء بتصدير مادّتي زيت الغاز، ووقود الطائرات، بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي منهما"