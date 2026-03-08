فيديو الدليفري يثير الجدل.. هل رفض الرجل دفع أوردر طعام أم أن الحقيقة مختلفة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل والتفاعل بعد تداول مقطع فيديو صوره أحد عمال التوصيل، ظهر خلاله رجل في مشادة كلامية مع عدد من الأشخاص، في مشهد أثار تساؤلات كثيرة حول ملابسات الواقعة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مختلف المنصات، مصحوبًا بروايات متداولة بين المستخدمين تفيد بأن الخلاف اندلع بسبب طلب طعام قام الرجل بطلبه، قبل أن يرفض دفع ثمنه، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين عامل التوصيل.

وساهم الانتشار السريع للمقطع في تصدر القصة قوائم الأكثر تداولًا، خاصة مع إعادة نشره مرفقًا بتعليقات وانتقادات حادة للرجل الظاهر في الفيديو، في ظل غياب معلومات موثقة توضح حقيقة ما جرى.

غير أن الساعات اللاحقة حملت رواية مختلفة للواقعة، بعدما خرج محامي الرجل بتصريحات نفى خلالها صحة القصة المتداولة، مؤكدًا أن ما جرى لا يتعلق من قريب أو بعيد بطلب طعام أو رفض دفع ثمنه كما تم تداوله.

وأوضح أن تفاصيل الواقعة تختلف تمامًا عما تم نشره على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول جرى اقتطاعه من سياقه الكامل، ما أدى إلى انتشار رواية غير دقيقة حول الحادثة.

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

قال إسلام جلال، محامي الشاب أحمد، ضحية الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي،في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: إن ما يتم تداوله حول أن المشاجرة وقعت بسبب “أوردر طعام” غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة.

وأوضح محامي الضحية أن الواقعة تعود إلى طلب قام به موكله عبر تطبيق لشراء كوتشيات، حيث تم شحن الطلب عن طريق إحدى شركات الشحن بعد أن سدد أحمد ثمن الأوردر كاملًا قبل الشحن، مشيرًا إلى أن لديهم إيصالات الدفع التي تثبت ذلك.

وأضاف أن عملية التسليم كانت تتطلب إدخال كود (OTP) لتأكيد استلام الشحنة، لافتًا إلى أن مندوب شركة الشحن تواصل مع أحمد وأخبره بوصول الطلب.



وتابع المحامي أن موكله طلب من المندوب الصعود إلى الشقة لتسليم الطلب، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية مؤخرًا، إلا أن المندوب رفض الصعود.



وأشار إلى أن أحمد أخبر المندوب بأنه سيقوم بقياس الأحذية أولًا قبل إتمام عملية الاستلام، وخلال تلك اللحظات بدأ المندوب في الصراخ والتلفظ بعبارات سب وقام بتصويره.

وأكد إسلام جلال أن موكله أبلغ المندوب بأنه يمكنه التواصل مع شركة الشحن، وأخبره في الفيديو أنه لم يتسلم أي شيء منه بسبب تصويره له، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة بين الطرفين.

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن المندوب هو من قام بنشر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تداول روايات غير دقيقة حول الواقعة.



كما كشف إسلام جلال أن الضحية بصحبته سيتوجهان إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر رسمي ضد المندوب، بسبب نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بموكله وتداول معلومات غير صحيحة حول الواقعة.



