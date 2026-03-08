وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي للمرأة تقديرًا لإسهاماتها في التنمية والمجتمع

تحتفل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج باليوم العالمي للمرأة، يوم ٨ مارس من كل عام، تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في مختلف مجالات العمل الوطني، وإسهاماتها البارزة في دفع مسيرة التنمية وتعزيز قيم العدالة والمساواة وبناء المجتمع.

وتؤكد وزارة الخارجية في هذه المناسبة التزام مصر الراسخ بدعم وتمكين المرأة، انطلاقًا من إيمانها بدورها الحيوي كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع.

كما تُثمن الوزارة ما حققته المرأة المصرية من إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يعكس ما تتمتع به من كفاءة وإخلاص.

وتغتنم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتثمن ما تقدمه الدبلوماسيات المصريات وجميع العاملات بالوزارة من إسهامات فاعلة في دعم العمل الدبلوماسي وتمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس الصورة المشرفة للمرأة المصرية ومكانتها المتقدمة في مسيرة العمل الوطني.