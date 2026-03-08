نادية الجندي توجّه رسالة إلى هاني شاكر بعد تعرّضه لوعكة صحية

وجّهت الفنانة نادية الجندي رسالة دعم للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة.

وكتبت الجندي عبر حسابها الرسمي على اكس: "المطرب الكبير ⁧‫هاني شاكر‬⁩

‏صديقى وحبيبى وحبيب الملايين

‏ملايين القلوب التى أسعدتها

‏فى مصر والعالم العربى

‏تدعو لك بالشفاء العاجل إن شاء الله 🙏🏻🙏🏻

‏ندعو الله أن يتقبل الدعـوات

‏فى هذه الأيام المباركة



وكان قد تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية قوية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في القولون.