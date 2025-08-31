قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
اقتصاد

انخفاض سعر صرف الدولار في 18 بنكا الآن

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري، في 18 بنكا.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية   48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل   48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.52 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري   48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بتك أبوظبي الإسلامي 48.58 جنيه للشراء و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك البركة  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر

