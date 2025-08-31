انخفاض سعر صرف الدولار في 18 بنكا الآن

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري، في 18 بنكا.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.52 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بتك أبوظبي الإسلامي 48.58 جنيه للشراء و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في ميد بنك 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.