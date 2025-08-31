بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%.

وتسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم غد الاثنين 1 سبتمبر 2025.

سعر الفائدة على الشهادات في بنك مصر

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5%. كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنوياً بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنوياً بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنوياً بدلاً من 16%.

الشهادات الدولارية في بنك مصر

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلاً من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% بدلاً من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلاً من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلاً من 5.00% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% بدلاً من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مشيراً إلى أن تفاصيل تخفيض العائد علي الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك