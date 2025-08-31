قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 2%. 

وتسري تلك التعديلات على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم غد الاثنين  1 سبتمبر 2025.

سعر الفائدة على الشهادات في بنك مصر 

وفيما يتعلق بالشهادات بالجنيه المصري، فقد تم خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بمقدار 1.5% لتصبح 17% سنوياً ثابتة طوال فترة الثلاث سنوات بدلاً من 18.5%. كما تم تخفيض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت الشهري المتناقص لمدة ثلاث سنوات ليصل في السنة الأولى إلى 20.5% سنوياً بدلاً من 23%، وفي السنة الثانية إلى 17% سنوياً بدلاً من 19.5%، وفي السنة الثالثة إلى 13.5% سنوياً بدلاً من 16%.

الشهادات الدولارية في بنك مصر 

 

أما بالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، فقد تقرر خفض معدل الفائدة ليصبح 4.75% ثابتة طوال مدة الشهادة بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.77% بدلاً من 5.20% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.80% بدلاً من 5.25% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.85% بدلاً من 5.30% للشهادات ذات العائد السنوي.

الشهادات الدولارية ذات العائد الثابت

وبالنسبة للشهادات الدولارية ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، فقد تم خفض معدل الفائدة ليصبح 4.85% بدلاً من 5.00% للشهادات ذات العائد الشهري، و4.87% بدلاً من 5.05% للشهادات ذات العائد الربع سنوي، و4.90% بدلاً من 5.10% للشهادات ذات العائد النصف سنوي، و4.95% بدلاً من 5.15% للشهادات ذات العائد السنوي.

وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، مشيراً إلى أن تفاصيل تخفيض العائد علي الأوعية الادخارية المختلفة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك

