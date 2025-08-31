انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاماكن المتضررة من كسر خط مياه قطر 1000 مم بمدخل طريق طهما

الاماكن المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي" غرب مدينة العياط، طهما، الناصرية، القطوري، برنشت".

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت ، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمدخل طريق طهما المساندة بمركز العياط.



وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة، إلى أنه جارِ الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

ودفعت الشركة بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



