1380 وحدة سكنية.. شروط الحجز في مبادرة بيتك في مصر

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.

وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج.

يتضمن الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج ١٣٨٠ وحدة سكنية.

وتنتهي في 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

شروط الحجز في مبادرة نيتك في مصر

أن يكون الحاجز مصري الجنسية وله أهلية التصرف ومن المصريين المقيمين بالخارج.

ألا يقل سن المتقدم عن (21) عام في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

يحق للأسرة (الزوج، الزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز وحدة سكنية واحدة فقط.

لا يحق للمتقدم لحجز أكثر من وحدة.

تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية لهيئة مجتمعاتها، والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص خاص.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وأي تنويهات في موقع المبادرة جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملاً لأحكامه.

الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة تبنى في مدن مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله "الوحدة"، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن، ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وأخذ الإجراءات المتبعة في فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز يعد قبولاً منه بكافة هذه الشروط.

يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية "الواردة بتلك الكراسة" قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالموقع محل الطرح.

ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط يخضع للأسس والقواعد والضوابط المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة ولوائحها العقارية ولائحتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذلك كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، دون اعتراض الحاجز على الوحدة حالياً أو مستقبلاً.

يقر المتقدم بالتزامه بكافة الشروط السابقة وكذلك الشروط العقارية والمالية والفنية وخطوات الحجز والسداد الواردة بكراسة الشروط والتزامه بها وعدم الالتزام بأي بند من بنود كراسة الطرح، وفي حالة مخالفة أي بند من البنود سيتم تطبيق أحكام اللائحة العقارية وكافة الشروط الجزائية الواردة بالكراسة محل الطرح.

يقر المستخدم أنه مسؤول عن صحة المستندات المقدمة "شهادة ميلاد – ... إلخ" المرفوعة وقت الحجز والتسجيل.

في حالة ثبوت عدم أحقية الحاجز/الوحدات، أو ضمن المستندات المقدمة بالعمل في الدولة المقيم بها أو انتفاء الإقامة لأي سبب والعودة إلى جمهورية مصر العربية بصفة نهائية سواء لمجرد انقضاء المدة يمكن أن يتم سداد المتبقي من قيمة "الوحدة" بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد وقت السداد، مع تقديم ما يفيد ذلك من السفارة أو القنصلية المصرية بالدولة المقيم بها، وتطبق عليه كافة الشروط الخاصة بالمبادرة.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط وأي تنويهات لاحقة جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملاً لأحكامه.

تحويل القيم المالية الخاصة بكل طلب

فيما يخص الطريقة الصحيحة لتحويل القيم المالية الخاصة بكل طلب، تجنبًا لعدم تحصيل المبلغ في حساب الهيئة من الأساس، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

التأكد من إدراج كود الحجز أثناء التحويل له في المكان المخصص له (يمكن التواصل مع البنك المحول منه لتجنب رد التحويل).

التأكد من أن المبلغ المحول يغطي جدية الحجز وأي مصاريف أخرى خاصة بالبنك المرسل والمستقبل كمصاريف إضافية خاصة بالتحويل.