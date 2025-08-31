قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
اقتصاد

اليوم.. الإسكان تسلم دفعة جديدة من شقق «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الثانية بمدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل 31/8/2025، وحتى يوم الخميس 2/10/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

 تسليم الوحدات

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

 وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية) مسلسل رقم (6 – 7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة 125، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 126، يوم الإثنين 1/9/2025.

تسليم وحدات العمارة رقم 127

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 2/9/2025، ووحدات العمارة 128، يوم الأربعاء 3/9/2025، ووحدات العمارة 129، يوم الخميس 4/9/2025، ووحدات العمارة 130، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة 131، يوم الاثنين 8/9/2025، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الثلاثاء 9/9/2025، ووحدات العمارة 133، يوم الأربعاء 10/9/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الخميس 11/9/2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة، إلى أنه سيتم وحدات العمارة 135، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 136، يوم الاثنين 15/9/2025، ووحدات العمارة رقم 137، يوم الثلاثاء 16/9/2025، ووحدات العمارة 138، يوم الأربعاء 17/9/2025، ووحدات العمارة 139، يوم الخميس 18/9/2025، لافتاً إلى أنه سيتم وحدات العمارة 140، يوم الأحد 21/9/2025، ووحدات العمارة 141، يوم الاثنين 22/9/2025، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الثلاثاء 23/9/2025، ووحدات العمارة 143، يوم الأربعاء 24/9/2025، ووحدات العمارة 144، يوم الخميس 25/9/2025.

تسليم وحدات العمارة 145

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 145، يوم الأحد 28/9/2025، ووحدات العمارة 146، يوم الاثنين 29/9/2025، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الثلاثاء 30/9/2025، ووحدات العمارة 148، يوم الأربعاء 1/10/2025، ووحدات العمارة 149، يوم الخميس 2/10/2025.

وأكد أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.


 

