سعر الذهب في مصر يوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، مستهل اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وفقاً لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5257 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 4819 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4600 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3943 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3067 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 2629 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36800 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 163516 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت سعر الأوقية 3395.51 دولار سعر البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب عالميًا

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.