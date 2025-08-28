قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
اقتصاد

سعر الذهب في مصر يوم الخميس

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، مستهل اليوم الخميس  28 أغسطس 2025، وفقاً لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5257 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22  إلى 4819 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4600 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3943 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  3067 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 2629 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36800 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في مصر  اليوم الخميس
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 163516  جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت سعر الأوقية 3395.51 دولار سعر  البورصة العالمية.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب عالميًا 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر الذهب بدون مصنعية

