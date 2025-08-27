قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربه الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
اقتصاد

«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك

ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرةً بارتفاع الدولار وتزايد التوترات السياسية في الولايات المتحدة عقب القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 15 دولارًا لتسجل 3376 دولارًا.

أضاف، وسجّل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3943 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3067 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيه.

أسعار الذهب بالسوق

وكانت أسعار الذهب بالسوق قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4575 جنيهًا، ليغلق عند 4605 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 26 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3365 دولارًا، وأغلقت عند 3391 دولارًا.

أعلن ترامب إقالة ليزا كوك بسبب مزاعم مخالفات تتعلق بالحصول على قروض عقارية، في خطوة غير مسبوقة تهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقد أكدت كوك أنها سترفع دعوى قضائية للطعن على القرار، ورغم تعهّد ترامب بالالتزام بأي حكم قضائي، إلا أنه أبدى عدم قلقه من الطعن.

هذه التطورات أثارت تكهنات بزيادة الضغوط على الفيدرالي لإجراء تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، خاصة أن ترامب يواصل دعواته المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض.

كان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد لمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى تنامي المخاطر في سوق العمل.

وبحسب أداة CME FedWatch، يقدّر المتداولون الآن احتمالات تتجاوز 87% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل، ارتفاعًا من 84% قبل يوم واحد.

أظهر تقرير مجلس المؤتمرات تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 97.4 في أغسطس، من قراءة معدلة بلغت 98.7 في يوليو، ورغم أن التراجع كان محدودًا، إلا أن المؤشرات الفرعية عكست ضعفًا واضحًا، حيث انخفض مؤشر الوضع الحالي بمقدار 1.6 نقطة إلى 131.2، وتراجع مؤشر التوقعات بمقدار 1.2 نقطة إلى 74.8، ليظل دون مستوى 80 الذي يُعد عادةً إشارة على ركود وشيك.

وقالت ستيفاني جيشارد، كبيرة الاقتصاديين بمجلس المؤتمرات: “انخفضت ثقة المستهلك بشكل طفيف في أغسطس لكنها ما زالت ضمن مستويات الأشهر الثلاثة الماضية.”

في المقابل، ارتفعت توقعات التضخم إلى 6.2% في أغسطس مقابل 5.7% في يوليو، ما يعكس ضغوطًا إضافية على المستهلكين.

أظهرت البيانات أن بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر يوليو أظهرت انخفاضًا بنسبة 2.8%، مقارنةً بانخفاض متوقع بنسبة 4% وانخفاض بنسبة 9.4% في يونيو. 

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهما مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدورهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الذهب يتعرض لضغوط مزدوجة بين ارتفاع الدولار وتذبذب ثقة المستهلك الأمريكي من جهة، والتوترات السياسية غير المسبوقة حول مستقبل الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى، لكن احتمالات خفض الفائدة وتنامي الطلب على الملاذات الآمنة قد تعزز من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.

أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا سوق الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم

