الذهب يتراجع عالميا مع ارتفاع الدولار رغم القلق بشأن استقلالية الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار، على الرغم من تجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بإقالة عضوة المجلس ليزا كوك.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3378.459 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس آب. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.1% إلى 3426.90 دولاراً.

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى «أواندا»: «المضاربون على المدى القصير يجنون بعض الأرباح حالياً، لكن الذهب لا يزال مدعوماً، خاصة مع بدء بروز موقف أكثر تيسيراً من جانب الفدرالي».

وأضاف: «قد نشهد على المدى القريب ضغوطاً صعودية لاختبار مستوى 3400 دولار، وإذا تجاوزه سيكون المستوى التالي عند 3435 دولاراً».

كان ترامب قد أعلن عزمه إقالة كوك بدعوى ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، في خطوة قد تختبر حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الفدرالي. وردّت كوك بأن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها من عضوية المجلس، مؤكدة رفضها الاستقالة.

ويواصل ترامب ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة، موجهاً انتقادات متكررة لرئيسه جيروم باول بسبب ما وصفه بالتأخر في اتخاذ هذه الخطوة.