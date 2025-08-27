قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند إلى 50% حيّز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين البلدين الشريكين استراتيجياً.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% على خلفية مشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من السلع الهندية.

وبذلك يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50% على منتجات تشمل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، لتصبح من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد اتهم الهند بتحقيق أرباح من خلال زيادتها الحادة لواردات النفط الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن واشنطن ترى هذا الوضع «غير مقبول».

وقال إن النفط الروسي يشكل الآن 42% من إجمالي واردات الهند النفطية، بعدما كان أقل من 1% قبل اندلاع الحرب، مشيراً في المقابل إلى أن الصين، التي تُعد مشترياً تقليدياً، رفعت حصتها من النفط الروسي إلى 16% فقط مقارنة بـ13% سابقاً.

وتبلغ قيمة التجارة بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد نحو 190 مليار دولار سنوياً. غير أن المفاوضات بين الجانبين انهارت في وقت سابق هذا العام بعد رفض نيودلهي فتح قطاعي الزراعة والألبان.