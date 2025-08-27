قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند
أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء
نمبر ون.. الغندور يتغزل بالزمالك بعد الفوز على فاركو
انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ

وكالة

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند إلى 50% حيّز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين البلدين الشريكين استراتيجياً.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إضافة رسوم جمركية بنسبة 25% على خلفية مشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب الرسوم السابقة البالغة 25% على عدد من السلع الهندية.

وبذلك يصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهند إلى 50% على منتجات تشمل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، لتصبح من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد اتهم الهند بتحقيق أرباح من خلال زيادتها الحادة لواردات النفط الروسي خلال الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن واشنطن ترى هذا الوضع «غير مقبول».

وقال إن النفط الروسي يشكل الآن 42% من إجمالي واردات الهند النفطية، بعدما كان أقل من 1% قبل اندلاع الحرب، مشيراً في المقابل إلى أن الصين، التي تُعد مشترياً تقليدياً، رفعت حصتها من النفط الروسي إلى 16% فقط مقارنة بـ13% سابقاً.

وتبلغ قيمة التجارة بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد نحو 190 مليار دولار سنوياً. غير أن المفاوضات بين الجانبين انهارت في وقت سابق هذا العام بعد رفض نيودلهي فتح قطاعي الزراعة والألبان.

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

حديقة الحيوان بالجيزة

قبل افتتاحها.. 15 صورة ترصد أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

الاهلي

عايدي: ريبيرو مصمم يلعب بفكرة واحدة بس وهي الاختراق من العمق

الاهلي

عطيتو: عودة إمام عاشور هتظبط فرقة الأهلي

فيريرا

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن فيريرا.. تفاصيل

بالصور

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

طريقة عمل السينابون الهش والطري
لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

