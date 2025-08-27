قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط
بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة
أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو
لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي
أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني
أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»
من الزمالك إلى لندن.. قصة أحمد عبدالقادر «ميدو» الذي واجه الإخوان وأشعل السوشيال ميديا
وفاة المنتج الفني طارق صيام
تقرير دولي: الطلب العالمي على الفحم ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024.. والصين أكبر مستهلك
في ذكرى المولد النبوي.. اعرف ما يجب وما يستحيل في حق النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دولار وجنيه - صورة تعبيرية
دولار وجنيه - صورة تعبيرية
آية الجارحي

استقرت أسعار الدولار اليوم الاربعاء في الاسواق، عقب ارتفاعها أمس في عدد من البنوك .

قدم بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف الدولار الان مسجلا  48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 27-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه  في المصرف العربي  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

 بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار أمام الجنيه في العربي الافريقي    48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة   48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة   48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

ترشيحاتنا

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أحمد عبد القادر الشهير بميدو

العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر

بالصور

لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي

أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد