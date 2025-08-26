قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آية الجارحي

عاود سعر الدولار الارتفاع في عدد من البنوك ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد تراجع على مدار أكثر من شهر .

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه  في المصرف العربي  48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك فيصل  48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في العربي الافريقي    48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة   48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة   48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

