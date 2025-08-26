قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البترول: مليار دولار استثمارات "بتروبل" و"بتروشروق" خلال 2024/2025

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

 كشفت الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، عن ضخ استثمارات تصل إلى 1.029 مليار دولار خلال العام المالي (2024/2025) لتعزيز الإنتاج من حقل ظهر وحقول دلتا النيل وسيناء.


جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي (2024/2025)، بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركاء الاستثمار من الشركات العالمية: "إيني، بي بي، روزنفت، أركيوس إنرجي، ومبادلة".
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي- استمرار برنامج تحسين الإنتاج من حقل "ظهر" بالتعاون مع شركاء الاستثمار، ضمن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة.
وأوضح أن وضع البئر "ظهر-6" على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مع تواصل الجهود في أعمال حفر آبار جديدة بالحقل، مؤكدًا أن حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر، لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي.
وأشاد الوزير، بمجهودات شركاء الاستثمار والعاملين في الحقل لزيادة الإنتاج، وتنفيذ الخطط، والالتزام بمعايير السلامة والبيئة.
وشهدت الجمعيات عرض مقترح للتوسع في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بأعماق أكبر، استنادًا إلى بحث سيزمي لتحديد جدوى التنفيذ، ووجه الوزير بإجراء دراسات مستفيضة ووضع سيناريوهات بعيدة المدى، كأحد الحلول لإطلاق كامل الإمكانات وزيادة الإنتاج.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركاء الاستثمار من الشركات العالمي بقصة نجاح زيادة الإنتاج في حقل "ظهر"، والتي تمت في بيئة عمل آمنة رغم تكثيف الأنشطة.
وخلال جمعية "بتروشروق"، استعرض المهندس خالد موافي رئيس الشركة، أهم النتائج، حيث تم ضخ استثمارات جديدة بلغت 569 مليون دولار على مدار العام، وتنفيذ برنامج عمل في حقل "ظهر"، من أهم أعماله البئر "ظهر-6"، مما أضاف 65 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج. كما يجري الإعداد لأعمال بالبئر "ظهر-9" وحفر بئرين تنمويين جديدين خلال العام المالي الحالي.
وخلال استعراضه لنتائج أعمال شركة "بتروبل"، أشار موافي إلى ضخ استثمارات تزيد على 460 مليون دولار لأعمال الإنتاج والاستكشاف. وحققت الشركة في دلتا النيل وسيناء إنتاجًا من البترول الخام يصل إلى نحو 56 ألف برميل يوميًا، في مواجهة تحديات الإنتاج من الحقول القديمة التي يصل عمرها إلى 70 عامًا.
كما تمت إضافة 3 آبار جديدة بحقول سيناء بواقع 4700 برميل يوميًا، وتنفيذ برنامج مكثف لصيانة الآبار لتحسين إنتاجية 96 بئرًا بما يقرب من 6 آلاف برميل يوميًا باستخدام التقنيات المختلفة، إلى جانب دراسات لرفع إنتاج حقل أبورديس–سدري بخليج السويس بالتعاون مع إيني الإيطالية، وتكثيف الدراسات الجيولوجية بخليج السويس والبحر المتوسط للوقوف على الفرص المتاحة وتقييمها.

الجمعيات الإنتاج وحقول بتروبل بتروشروق البترول أركيوس إيني بي بي ظهر

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

