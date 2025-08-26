البترول: مليار دولار استثمارات "بتروبل" و"بتروشروق" خلال 2024/2025

كشفت الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، عن ضخ استثمارات تصل إلى 1.029 مليار دولار خلال العام المالي (2024/2025) لتعزيز الإنتاج من حقل ظهر وحقول دلتا النيل وسيناء.



جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي بتروبل وبتروشروق، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي (2024/2025)، بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركاء الاستثمار من الشركات العالمية: "إيني، بي بي، روزنفت، أركيوس إنرجي، ومبادلة".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي- استمرار برنامج تحسين الإنتاج من حقل "ظهر" بالتعاون مع شركاء الاستثمار، ضمن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة.

وأوضح أن وضع البئر "ظهر-6" على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مع تواصل الجهود في أعمال حفر آبار جديدة بالحقل، مؤكدًا أن حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر، لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي.

وأشاد الوزير، بمجهودات شركاء الاستثمار والعاملين في الحقل لزيادة الإنتاج، وتنفيذ الخطط، والالتزام بمعايير السلامة والبيئة.

وشهدت الجمعيات عرض مقترح للتوسع في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بأعماق أكبر، استنادًا إلى بحث سيزمي لتحديد جدوى التنفيذ، ووجه الوزير بإجراء دراسات مستفيضة ووضع سيناريوهات بعيدة المدى، كأحد الحلول لإطلاق كامل الإمكانات وزيادة الإنتاج.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركاء الاستثمار من الشركات العالمي بقصة نجاح زيادة الإنتاج في حقل "ظهر"، والتي تمت في بيئة عمل آمنة رغم تكثيف الأنشطة.

وخلال جمعية "بتروشروق"، استعرض المهندس خالد موافي رئيس الشركة، أهم النتائج، حيث تم ضخ استثمارات جديدة بلغت 569 مليون دولار على مدار العام، وتنفيذ برنامج عمل في حقل "ظهر"، من أهم أعماله البئر "ظهر-6"، مما أضاف 65 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج. كما يجري الإعداد لأعمال بالبئر "ظهر-9" وحفر بئرين تنمويين جديدين خلال العام المالي الحالي.

وخلال استعراضه لنتائج أعمال شركة "بتروبل"، أشار موافي إلى ضخ استثمارات تزيد على 460 مليون دولار لأعمال الإنتاج والاستكشاف. وحققت الشركة في دلتا النيل وسيناء إنتاجًا من البترول الخام يصل إلى نحو 56 ألف برميل يوميًا، في مواجهة تحديات الإنتاج من الحقول القديمة التي يصل عمرها إلى 70 عامًا.

كما تمت إضافة 3 آبار جديدة بحقول سيناء بواقع 4700 برميل يوميًا، وتنفيذ برنامج مكثف لصيانة الآبار لتحسين إنتاجية 96 بئرًا بما يقرب من 6 آلاف برميل يوميًا باستخدام التقنيات المختلفة، إلى جانب دراسات لرفع إنتاج حقل أبورديس–سدري بخليج السويس بالتعاون مع إيني الإيطالية، وتكثيف الدراسات الجيولوجية بخليج السويس والبحر المتوسط للوقوف على الفرص المتاحة وتقييمها.