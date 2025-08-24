وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السفير روبرتو إيبرت سفير تشيلي بالقاهرة، ووفد مسئولي شركة "إيناب سيبترول" التشيلية العاملة في إنتاج البترول والغاز بمصر ، حيث جرى بحث خطط التعاون في مجالات إنتاج البترول من مناطق عمل الشركة بالتعاون مع هيئة البترول، إلى جانب استعراض فرص التعاون الممكنة في قطاع التعدين لأول مرة، في ظل تطور المناخ الاستثماري في هذا القطاع في مصر وما تتمتع به تشيلي من خبرات في مجال التعدين .

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول .

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وتشيلي، والتي تقترب من قرن من الزمان ، مؤكدا حرص مصر على تعميق التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في قطاعات واعدة مثل التعدين .

واستعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية ، كما أكد التزام مصر بتنويع مزيج الطاقة وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة بالتوازي مع أعمال الاستكشاف البترولي لزيادة الاحتياطيات، مما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.

وفيما يخص التعاون في مجال التعدين، أشاد الوزير بالخبرات التشيلية الرائدة عالميا في هذا المجال، لا سيما في استخراج الليثيوم والنحاس، مؤكدا تطلع مصر إلى بناء شراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات التشيلية الراغبة في الاستثمار في مصر .

من جانبه، أكد السفير حرص بلاده على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر ، مشيرًا إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات وتعظيم النفع المشترك ، مشيرا إلى أن شركة "إيناب" هي شركة حكومية، مؤكدا علي أهمية زيادة اوجه التعاون المستقبلي بما يعود بمردود كبير على الجانبين.

وجري خلال اللقاء مناقشة سبل تسريع أعمال الشركة بمنطقة غرب عامر بالصحراء الشرقية بالتعاون مع هيئة البترول ، لزيادة معدلات الإنتاج وخطط عملها خلال السنوات المقبلة لحفر آبار جديدة و زيادة اعمال الاستكشاف .

كما استعرض مسئولو شركة "إيناب" التشيلية ، خبراتهم في مجالات التعدين مؤكدين تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصري لأول مرة في تطوير تقنيات استخراج الليثيوم والمعادن الأخرى.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير دعوة للوزير لحضور احتفال اليوم الوطني لجمهورية تشيلي، والذي سيقام بالقاهرة 17 سبتمبر المقبل.