بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط
بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة
أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو
لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي
أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني
أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»
من الزمالك إلى لندن.. قصة أحمد عبدالقادر «ميدو» الذي واجه الإخوان وأشعل السوشيال ميديا
وفاة المنتج الفني طارق صيام
تقرير دولي: الطلب العالمي على الفحم ارتفع إلى مستوى قياسي في 2024.. والصين أكبر مستهلك
في ذكرى المولد النبوي.. اعرف ما يجب وما يستحيل في حق النبي
اقتصاد

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

شهدت أسعار الدواجن،  هبوطا كبيرا  منذ مطلع  الشهر الجاري في المزارع والأسواق.

وهبط سعر كيلو الدواجن من مستوى الـ 80 جنيهًا، إلى 62  جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن بالأسواق 

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بأكثر من 15 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار بداية الشهر الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء  في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

اقرأ أيضًا:

وانخفضت أسعار الدواجن عند مستوى 62 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 72 و75 جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 72 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55و60 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيه بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 113 و115 جنيها. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. 

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 145 و150 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

هبطت أسعار الكتاكيت وسجلت:

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 9 و10 جنيهات.

 الكتكوت "ساسو": 11 جنيها. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

 كتكوت ساسو : بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت فيومي 7 جنيهات  

بط مسكوفي 17 جنيها

بط مولر  17 جنيها

بط بيور  14 جنيها

سمان عمر اسبوعين 8 جنيهات.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيها.

 سعر البانيه: بين 180و200 جنيها. 

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين50 و55 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء الدواجن البيضاء الدواجن الأمهات الدواجن الساسو أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

بالصور

لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي

أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

