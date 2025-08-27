قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيها دفعة واحدة.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

آية الجارحي

ارتفع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بنحو 400 جنيه، مسجلا   36.760 جنيه مقارنة بـ 36.360 جنيه بداية تعاملات الاسبوع الجاري.

وصعدت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي بفعل التوترات في الولايات المتحدة الامريكي  

وذلك بعد القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

سعر الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 26-8-2025



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.760 جنيه مقارنة بـ 36.360 جنيه بداية تعاملات الاسبوع الجاري.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3383 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3939 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4595 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5251 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.760 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

