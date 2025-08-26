قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
اقتصاد

مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال.. وعزام: البورصة ستتحرك خلال على مسارين متوازيين

جانب من الاجتماع
علياء فوزى

في اول يوم عمل رئيس البورصة الجديد

رئيس الوزراء يجتمع برئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة بحضور وزير المالية 

  مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال

عزام: البورصة  ستتحرك خلال على مسارين متوازيين

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع كُلٍ من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

بدوره، أشار الدكتور محمد فريد، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، مع التحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومُنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، أن البورصة المصرية ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما: تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.

كما شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.

وفي هذا السياق، أشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الوزير أنه يتم أيضاً العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.

البورصة رئيس البورصة الجديد هيئة الرقابة المالية سوق رأس المال مجلس الوزراء

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

ثقب أسود يحير العلماء ويهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

مثلث الموت يبتلع سفينة فى دقيقتين.. لغز برمودا يقترب من الحل

هذا الفريق يتصدر قائمة الأندية الأعلى إنفاقا على الرواتب عالميا

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

