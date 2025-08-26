رئيس البورصة المصرية الجديد يكشف خريطة طريق طموحة لتطوير سوق المال

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن رؤية استراتيجية شاملة لتطوير سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة،في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، مؤكداً التزامه بمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور السوق في خدمة الاقتصاد الوطني.

المشتقات المالية على رأس الأولويات

أكد رئيس البورصة أن استحداث المشتقات المالية في مقدمة أولوياته الاستراتيجية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تطوير الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين وذلك في إطار سعي البورصة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتمنح المستثمرين خيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم المختلفة.

وأوضح رئيس البورصة أنه إلى جانب المشتقات المالية أن الخطة الاستراتيجية تشمل تفعيل آلية صانع السوق، والتي من شأنها تحسين مستويات السيولة وتضييق الفروقات السعرية، بما يعزز من جاذبية التداول ويقلل من تكلفة المعاملات على المستثمرين.

نهج تشاركي لصناعة القرار

أوضح عزام أنه يتبنى استراتيجية الحوار الدائم مع جميع أطراف السوق كنهج أساسي لضمان فعالية السياسات المطبقة. مؤكدا: "نهجنا هو الحوار الدائم مع أطراف السوق لتعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية"، مشيراً إلى أن هذا النهج التشاركي سيضمن صياغة وتنفيذ سياسات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة حقيقية.

حرية التداول والشفافية الكاملة

في رسالة واضحة لطمأنة المستثمرين، شدد رئيس البورصة على أن لا قيود على التداول والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب، مؤكداً التزام الإدارة الجديدة بعدم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها الطبيعي.

أكد د. عزام على الالتزام الكامل بحماية حقوق المتعاملين حسني النية من خلال تحديث نظم الرقابة على التداول والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

خطة طموحة لجذب الطروحات الجديدة

كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات للقيد والطرح، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الخاصة. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز سيولة ونشاط السوق، وزيادة جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار رئيس البورصة إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

رؤية مؤسسية متكاملة

أكد د. عزام على أن نجاح هذه الخطة الطموحة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، معرباً عن تقديره لجهود جميع العاملين في البورصة المصرية لافتا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والالتزام بالابتكار والإبداع لتعزيز مكانة البورصة محلياً وإقليمياً ودولياً.