أسعار الدولار اليوم في 10 بنوك اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 26 أغسطس 2025، في البنوك الحكومية والخاصة، ضمن نطاق محدود من التحركات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك المركزي المصري:

48.35 جنيه للشراء – 48.45 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

48.37 جنيه للشراء – 48.47 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.47 جنيه للشراء – 48.57 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.42 جنيه للشراء – 48.52 جنيه للبيع



ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق المحلية.

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية أغسطس الجاري لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات العالمية.