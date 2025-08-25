ننشر السيرة الذاتية لـ إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد (كاملة)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا للبورصة المصرية ومحمد صبري نائبًا، لمدة عام.

من هو إسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد؟

ننشر السيرة الذاتية لإسلام عزام رئيس البورصة المصرية الجديد خلفا لـ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية السابق.

حصل الدكتور إسلام عزام على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك خبرة طويلة في مجال التمويل والاستثمار.

شغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب منها مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، ومستشار رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري، ومستشار وزير الاستثمار.

كان الدكتور إسلام عزام عضوًا في اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الشركة القابضة للطيران، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لهيئة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة في الشركة القابضة للتأمين والعديد من الشركات الاستثمارية الأخرى.

شغل الدكتور إسلام عزام منصب أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وله عدة أبحاث أكاديمية منشورة في دوريات دولية محكمة في مجالي الاقتصاد والتمويل.

في عام 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2978 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، والذي تضمن تعيين الدكتور إسلام عزام نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية.