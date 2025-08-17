رسميًا.. إطلاق تطبيق «البورصة المصرية EGX» لتعزيز التواصل والشفافية في سوق المال

في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي، وتماشياً مع مجهوداتها المستمرة لزيادة الشفافية وتوسيع قنوات التواصل داخل سوق الأوراق المالية المصرية، تطلق البورصة رسمياً تطبيق "البورصة المصرية EGX" لتعزيز التواصل والشفافية في سوق المال.

https://play.google.com/store/apps/deti

ويُطرح التطبيق في نسخته التجريبية الأولى، ليتيح للمستخدمين فرصة استكشاف خصائصه وتجربته بشكل مباشر، مع إمكانية تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتطويره بما يلبي احتياجاتهم عبر "منصة حوار البورصة":

https://www.egx.com.eg/ar/CommunityReg.aspx

وذلك حرصا من البورصة المصرية على تجديد التزامها بمبدأ الحوار المجتمعي، من خلال إشراك المستثمرين والمهتمين في عملية تطوير أدوات السوق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة لجميع الأطراف.