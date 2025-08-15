قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة
شروط تقليل الاغتراب 2025| حالات تسبب رفض طلبك
تفاؤل أمريكي وتمهل روسي.. ملفات شائكة على طاولة قمة ترامب وبوتين
مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين سيناقش كل القضايا خلال قمته مع ترامب
الإخوان ساهموا في بناء مستوطنات إسرائيلية بفلسطين.. الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. بوتين وترامب امتنعا عن الإدلاء بتصريحات صحفية
جراديشار يحرز الهدف الرابع للأهلي في شباك فاركو بالدروي
بخطأ من شوبير.. فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف في الدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

في أسبوع.. البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية رغم تراجع المؤشر الرئيسي

محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند 35576.42 نقطة، فيما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب محدودة.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

"إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 0.65% إلى 35576.42 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": ارتفع بنسبة 0.26% إلى 10607.85 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": صعود بنسبة 0.1% إلى 14236.18 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفاض بنسبة 0.4% إلى 43676.56 نقطة.

"تميز": هبوط بنسبة 4.62% إلى 16877.48 نقطة.


القيمة السوقية وحركة رؤوس الأموال

ربح رأس المال السوقي الإجمالي نحو 19.4 مليار جنيه ليصل إلى 2.494 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.

رأس المال للمؤشر الرئيسي تراجع من 1.384 تريليون إلى 1.376 تريليون جنيه (انخفاض 0.6%).

رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 627.1 مليار إلى 643.3 مليار جنيه (نمو 2.6%).

رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا زاد من 2.011 تريليون إلى 2.019 تريليون جنيه (نمو 0.4%).

رأس المال لبورصة النيل انخفض من 2.6 مليار إلى 2.5 مليار جنيه (تراجع 0.01%).


التداولات الأسبوعية

ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 371.2 مليار جنيه، مقابل 323.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي. وبلغت كمية التداول 6.731 مليار ورقة منفذة على 578 ألف عملية، مقارنة بـ 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية بالأسبوع السابق.

الأسهم استحوذت على 7.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 92.85%، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة.

توزيع التداول حسب المؤشرات

المؤشر الرئيسي: 8.9 مليار جنيه، 804.3 مليون ورقة مالية، 160.1 ألف عملية.

"إيجي إكس 70": نحو 8.6 مليار جنيه، 4 مليارات ورقة، 227.7 ألف عملية.

"إيجي إكس 100": حوالي 17.5 مليار جنيه، 4.8 مليار ورقة، 387.9 ألف عملية.

البورصة المصرية أداء متباين للمؤشرات تراجع المؤشر الرئيسي

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

