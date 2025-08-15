في أسبوع.. البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية رغم تراجع المؤشر الرئيسي

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند 35576.42 نقطة، فيما سجلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب محدودة.

أداء المؤشرات خلال الأسبوع

"إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 0.65% إلى 35576.42 نقطة.

"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": ارتفع بنسبة 0.26% إلى 10607.85 نقطة.

"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": صعود بنسبة 0.1% إلى 14236.18 نقطة.

"إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفاض بنسبة 0.4% إلى 43676.56 نقطة.

"تميز": هبوط بنسبة 4.62% إلى 16877.48 نقطة.



القيمة السوقية وحركة رؤوس الأموال

ربح رأس المال السوقي الإجمالي نحو 19.4 مليار جنيه ليصل إلى 2.494 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.

رأس المال للمؤشر الرئيسي تراجع من 1.384 تريليون إلى 1.376 تريليون جنيه (انخفاض 0.6%).

رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 627.1 مليار إلى 643.3 مليار جنيه (نمو 2.6%).

رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا زاد من 2.011 تريليون إلى 2.019 تريليون جنيه (نمو 0.4%).

رأس المال لبورصة النيل انخفض من 2.6 مليار إلى 2.5 مليار جنيه (تراجع 0.01%).



التداولات الأسبوعية

ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 371.2 مليار جنيه، مقابل 323.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي. وبلغت كمية التداول 6.731 مليار ورقة منفذة على 578 ألف عملية، مقارنة بـ 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية بالأسبوع السابق.

الأسهم استحوذت على 7.15% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 92.85%، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة.

توزيع التداول حسب المؤشرات

المؤشر الرئيسي: 8.9 مليار جنيه، 804.3 مليون ورقة مالية، 160.1 ألف عملية.

"إيجي إكس 70": نحو 8.6 مليار جنيه، 4 مليارات ورقة، 227.7 ألف عملية.

"إيجي إكس 100": حوالي 17.5 مليار جنيه، 4.8 مليار ورقة، 387.9 ألف عملية.