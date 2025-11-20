بعد عرضه بالقاهرة السينمائي.. محمود عبد الشكور: بنات الباشا فيلم هام وجيد جدا

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيلم بنات الباشا، بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع فيسبوك: بين انفجار وانتحار، وعن رواية نورا ناجي المدهشة، يرسم محمد هشام عبية ببراعة ملامح عدة شخصيات، أبعد ما تكون عن المثالية والنمطية ، واقعا ومجازا، ويفتح محمد العدل أبواب الحكي من جديد لأكثر من شهر زاد، دون أن ينفي مسؤولية كل واحدة منهن عما وصلت إليه، ودون أن يسلب ارادتهن في "محاولة التغيير" ، اذا أردن ذلك.



وتابع عبد الشكور: فيلم هام وجيد جدا، قوي ومؤثر، ويطرح أفكارا كثيرة جديرة بالتأمل والنقاش والجدل.



واستكمل: سيكون هناك مقال تفصيلي بحيثيات هذا الرأي، بما في ذلك بعض الملاحظات، والتي لم تؤثر أبدا على تماسك هذا السرد المتقن بين زمنين ، والذي يتميز بكثير من الرهافة في المعالجة، رغم طبيعة العلاقات الغريبة والصادمة أحيانا.



وأضاف: أما هذا الباشا الأنيق الرقيق، والذي لا يظن أصلا انه يؤذي أحدا، فهو أيضا نموذج درامي فريد بين تنويعات شهريار المصرية والعربية ، شكرا لمن نسجوا هذه الحكايات، بدون تجميل أو تزويق، عن تلك النفوس المنطفئة. وراء فتارين التجميل المضيئة واللامعة والملّونة.



واختتم: شاهدت الفيلم بالأمس في سينما الزمالك ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي.