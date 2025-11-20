اليونان تطلق استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي واعد

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن الصحف اليونانية تحدثت اليوم عن إطلاق الحكومة استراتيجية وطنية شاملة لدعم الحرف اليدوية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من هوية البلاد.

وأوضح بركات، في مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلاميتان عهد العباسي وشروق وجدي، أنه يتحدث من أمام «إسكوليو فيلبيدون»، أي مجمع محاكم أثينا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى إحياء الحرف التقليدية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حيوي قادر على خلق فرص عمل للشباب، خصوصًا في المناطق الريفية والجبلية والمناطق البعيدة التي تواجه تحديات ديموغرافية.

وتقوم الاستراتيجية على ربط المهارات التقليدية بالتعليم والتدريب الأكاديمي، عبر برامج تجريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات اليونانية، ليجمع الحرفيون بين الخبرة العملية والمعرفة العلمية، ويهدف هذا النهج إلى ضمان جودة المنتجات واستدامة المهن، إضافة إلى تأهيل جيل جديد قادر على تطوير الحرف والحفاظ عليها.

وأشار بركات إلى أن اليونان لا ترى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تهديدًا للحرف التقليدية، بل وسيلة لتحديثها وتوسيع انتشارها، وتشمل الخطة استخدام التكنولوجيا في التصميم والتسويق وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا، بما يمنح الحرف اليونانية بعدًا معاصرًا دون فقدان أصالتها.

وتُركّز المبادرة بشكل خاص على الحرف التي تشتهر بها مناطق يونان وإقليم إيبرس شمال البلاد، مثل صياغة الفضة، والنسيج اليدوي، والتطريز، والنقش على الخشب، إضافة إلى صناعة الفخار والخزف.