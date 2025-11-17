أوكرانيا تتزود بالغاز الطبيعي الأمريكي عبر اليونان

قالت أوكرانيا إنها توصلت إلى اتفاق مع اليونان سيساعد في تدبير إمدادات الغاز الطبيعي لموسم التدفئة الشتوي القادم.

وعقب اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا يوم الأحد، أعلن الجانبان أن شركة "ديبا كوميرشال" (Depa Commercial SA) اليونانية ستزوّد شركة "نفتوغاز" (Naftogaz) الأوكرانية بالغاز الطبيعي الأميركي بدءاً من ديسمبر وحتى مارس.

وقال ميتسوتاكيس: "تحصل أوكرانيا على وصول مباشر إلى مصادر طاقة متنوعة وموثوقة، بينما تصبح اليونان الآن مركزاً لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز الطبيعي الأميركي المُسال".

روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

يأتي الاتفاق في وقت تسابق فيه أوكرانيا الزمن لتأمين الطاقة لفصل الشتاء، بعدما دمّرت الضربات الجوية الروسية خلال الشهر الماضي أكثر من نصف إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. وتواصل القوات الروسية شنّ هجمات منتظمة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يسبب انقطاعات واسعة للغاز والتدفئة وتوليد الكهرباء.

وبموجب إطار الاتفاق المرتقب بين "ديبا" و"نفتوغاز" من المتوقع أن يُنقل الغاز الطبيعي المُسال القادم من الولايات المتحدة عبر "المسار 1" (Route 1)، الذي توفره بشكل مشترك شركات تشغيل أنظمة نقل الغاز في كل من اليونان وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، بحسب ما ذكرت الشركتان.