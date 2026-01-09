قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
غياب مكلف.. كيف دفع ليفربول ثمن افتقاد صلاح أمام آرسنال؟

أمينة الدسوقي

فرض فريق ليفربول التعادل السلبي على مضيفه آرسنال، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحرم “الجانرز” من فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط، في مباراة جاءت دون مستوى التطلعات الجماهيرية والفنية.

كيف دفع ليفربول ثمن افتقاد صلاح؟

وشهد اللقاء تبادلا للسيطرة بين الفريقين على مدار الشوطين، مع ندرة واضحة في الفرص الحقيقية على المرميين، ما انعكس على النتيجة النهائية التي لم تُرضي طموحات عشاق الفريقين.

وفي ظل استمرار غياب النجم المصري محمد صلاح لانشغاله بالمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بدا ليفربول متأثرا بشكل لافت، وربما كانت هذه المباراة الأكثر وضوحا لحجم الخسارة التي يتكبدها الفريق في غياب هدافه الأول.

هجوم بلا أنياب

رغم استحواذ ليفربول على مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفريق افتقد الفاعلية الهجومية، وعجز عن صناعة فرص حقيقية تهدد مرمى آرسنال، في ظل غياب لاعب قادر على كسر التنظيم الدفاعي وخلق الحلول الفردية.

وكان “الريدز” في أمس الحاجة إلى محمد صلاح، المعروف بقدرته على المراوغة، واستدراج المدافعين لارتكاب الأخطاء، وفتح المساحات أمام زملائه، وهي عناصر غابت تمامًا عن أداء الفريق.

غياب الفوضى الهجومية

افتقد ليفربول العنصر المفاجئ في الثلث الهجومي، فلم تظهر التحركات غير المتوقعة أو التمريرات البينية خلف المدافعين، وهي السمات التي لطالما ميزت أداء الفريق بوجود النجم المصري.

وجاء الأداء الهجومي منظما أكثر من اللازم، دون “فوضى إيجابية” قادرة على إرباك دفاعات المنافس أو كسر صلابته.

رتابة وتوقع في الأداء

على عكس التوقعات، جاءت القمة الإنجليزية باهتة ومملة في فترات طويلة، حيث نجح كل من المدربين في قراءة مفاتيح لعب المنافس، وإغلاق المساحات، وتحجيم مصادر الخطورة.

وتمكن آرسنال من تحييد سرعة الهجمات المرتدة لليفربول، فيما أغلق الأخير مفاتيح الكرات الثابتة لأصحاب الأرض، ليصبح اللعب متوقعا وخاليا من الإبداع.

صلاح الغائب الحاضر

أكدت المباراة أن محمد صلاح ليس مجرد هداف، بل عنصر حاسم في صناعة الفارق، بفضل تنوع خطورته بين السرعة، والتسديد، والتمريرات غير المتوقعة.

ومع ظهوره المتكرر في مثل هذه المواجهات الكبرى كحل للأزمات، بدا غيابه مؤثرا بشدة، ليخرج ليفربول بنقطة ثمينة رقميا، لكنها كشفت الكثير من أوجه القصور الهجومي في غياب نجمه الأول.

مدبولي

الراحل وائل الإبراشي

صورة ارشيفية

مدير الجيم المصاب

مايلي

أسعار الذهب اليوم

الذهب

الطقس في مصر

خطيب الجامع الأزهر: الفُرقة سبب ضعف الأمة.. ووحدتها طريق استعادة دورها الحضاري

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف شمال سيناء... ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

