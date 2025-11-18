قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري المصري بأثينا يعزز التعاون بين مصر واليونان في مجال الحرف اليدوية والإبداع الفني

التمثيل التجاري المصري
التمثيل التجاري المصري
ولاء عبد الكريم

نظم المكتب التجاري برئاسة المستشار التجاري / مروة أبو السادات لقاءً ثنائياً موسعاً بين الأكاديمية المصرية الدولية للإبداع (ICA) ومؤسسة Hellenic Handicrafts اليونانية، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في مجال الصناعات والحرف اليدوية والإبداع الفني في إطار جهود التمثيل التجاري المصري بأثينا لدعم وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والثقافي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

وشارك في اللقاء كل من الدكتور / هاني بركات ممثلاً عن الأكاديمية المصرية الدولية للإبداع (ICA)،والسيدة صوفيا خاروكوبو (Sofia Charokopou)، رئيس قطاع تنمية الأعمال بمؤسسة العالم الهيليني (Foundation of the Hellenic World) – مركز هيلينيك كوزموس الثقافي (Hellenic Cosmos)، ممثلةً عن الجانب اليوناني.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إمكانيات التعاون بين الجانبين، حيث أعرب الدكتور هاني بركات عن رغبة الأكاديمية في إقامة شراكة فنية وتقنية مع الجانب اليوناني تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التصميم، والإنتاج الحرفي، والتدريب، مع التركيز على دعم الحرفيين المصريين من الشباب والفتيات وتطوير مهاراتهم بما يعزز قدراتهم على الابتكار والتسويق، مع الحفاظ على الهوية التراثية للمنتجات المصرية.

من جانبها، رحبت السيدة / صوفيا خاروكوبو بالتعاون مع الأكاديمية، مؤكدةً استعداد مؤسسة العالم الهيليني لتقديم الدعم الفني والخبرة التقنية لإنجاح هذا التعاون، عبر تبادل الخبراء وتنظيم ورش عمل مشتركة. كما أكدت حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الثقافية والفنية بين مصر واليونان بما يخدم توجهات الاقتصاد الإبداعي في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المستشار التجاري/ مروة أبو السادات، رئيس المكتب التجاري المصري في اليونان، على أهمية هذا التعاون في تعزيز القدرات الفنية والتقنية للحرفيين المصريين، مشددةً على أن المكتب سيواصل دعم جهود التواصل والتنسيق بين الجهات المصرية واليونانية ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثقافية والإبداعية، بما يضمن استدامة هذه الشراكات وتحقيق أقصى استفادة للطرفين.


وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري/ د.  عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري ، بأهمية قطاع الصناعات اليدوية والحرفية بين مصر واليونان، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد الإبداعي، ويسهم بدور فاعل في تعزيز التبادل التجاري والثقافي. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.08 مليار دولار خلال عام 2024، منها صادرات مصرية بنحو 516 مليون دولار إلى اليونان، بينما بلغت واردات مصر من اليونان نحو 564 مليون دولار، وتشمل منتجات الوقود والزيوت، الأسمدة، الخضروات والفواكه، القطن، وغيرها.

كما أكد الدكتور الشريف على أهمية تفعيل التعاون الثنائي من خلال:
    1.    برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الشباب والفتيات من الحرفيين في مجالات التصميم والابتكار والتسويق.
    2.    إنشاء منصة لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة.
    3.    تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج منتجات حرفية مشتركة قابلة للتسويق محلياً وأوروبياً.
    4.    تسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر اليونان وتوسيع قنوات التسويق للحرف المصرية.
    5.    ضمان استدامة التمويل والدعم التقني بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإبداعية.

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
الهاموش
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة
