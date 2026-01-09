حبشي لـ صدى البلد: وقف منشور حوكمة الملابس و منع استيراد قطع غيار السيارات

نفت محافظة بورسعيد و الغرفة التجارية بالمحافظة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ منشور متداول على صفحات التواصل الاجتماعي يفرض قيود كبيرة على المنطقة الحرة.

كانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت منشورا يعلن حوكمة دخول الملابس المستعملة و يمنع استيراد قطع غيار السيارات من ميناء بورسعيد برسم المنطقة الحرة مما اثار غضب قطاع كبير من المستوردين و اصحاب الحصص الاستيرادية بدعوى أنه ينهي العمل بنظام المنطقة الحرة الصادر بها قرار جمهوري.

وأكدت محافظة بورسعيد والغرفة التجارية على صفحاتها الرسمية بواقع التواصل في بيان هام صادر توضيحًا لما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن حوكمة الرقابة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد ، نود الإشارة إلى أنه لا توجد أي إجراءات تنفيذية سيتم تطبيقها من شأنها التأثير على الحركة التجارية والمستوردين وأصحاب الأنشطة القائمة.

وأوضحتا محافظة بورسعيد والغرفة التجارية، أن أي إجراءات في هذا الشأن تتم في إطار من الدراسة والتنظيم و الحوار، وبما يراعي الواقع العملي ويحافظ على الاستقرار.

بورسعيد فى قلب الرئيس وتحظى بدعم الحكومة

وفي اتصالات من “صدى البلد” باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أكد أنه تم وقف القرار من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ بورسعيد، أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لا تدخر جهدا في توفير كل سبل الدعم لمحافظة بورسعيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحظى الباسلة وشعبها بمكانة خاصة لديه تقديرا لعطائهم وهو من أعلنها قاطرة التنمية للدولة المصرية.