غياب مكلف.. كيف دفع ليفربول ثمن افتقاد صلاح أمام آرسنال؟
حبشي لـ صدى البلد: وقف منشور حوكمة الملابس و منع استيراد قطع غيار السيارات
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
حبشي لـ صدى البلد: وقف منشور حوكمة الملابس و منع استيراد قطع غيار السيارات

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

نفت محافظة بورسعيد و الغرفة التجارية بالمحافظة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ منشور متداول على صفحات التواصل الاجتماعي يفرض قيود كبيرة على المنطقة الحرة.

كانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت منشورا يعلن حوكمة دخول الملابس المستعملة و يمنع استيراد قطع غيار السيارات من ميناء بورسعيد برسم المنطقة الحرة مما اثار غضب قطاع كبير من المستوردين و اصحاب الحصص الاستيرادية بدعوى أنه ينهي العمل بنظام المنطقة الحرة الصادر بها قرار جمهوري.  

وأكدت محافظة بورسعيد والغرفة التجارية على صفحاتها الرسمية بواقع التواصل في بيان هام صادر توضيحًا لما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن حوكمة الرقابة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد ، نود الإشارة إلى أنه لا توجد أي إجراءات تنفيذية سيتم تطبيقها من شأنها التأثير على الحركة التجارية والمستوردين وأصحاب الأنشطة القائمة.

وأوضحتا محافظة بورسعيد والغرفة التجارية، أن أي إجراءات في هذا الشأن تتم في  إطار من الدراسة والتنظيم و الحوار، وبما يراعي الواقع العملي ويحافظ على الاستقرار.

بورسعيد فى قلب الرئيس وتحظى بدعم الحكومة 

وفي اتصالات من “صدى البلد” باللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أكد أنه تم وقف القرار من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ بورسعيد، أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لا تدخر جهدا في توفير كل سبل الدعم لمحافظة بورسعيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحظى الباسلة وشعبها بمكانة خاصة لديه تقديرا لعطائهم وهو من أعلنها قاطرة التنمية للدولة المصرية. 

