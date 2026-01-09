قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
محافظات

جامعة السويس الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بالكليات لطلاب الثانوية العامة و الأزهري للشهادات المعادلة

أماكن شاغرة بكليات جامعة السويس الأهلية
أماكن شاغرة بكليات جامعة السويس الأهلية
محمد الغزاوى

اعلنت جامعة السويس الأهلية  عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والازهرية و الشهادات المعادلة  

وحددت جامعة السويس الأهلية عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والازهرية والشهادات العربية والاجنبية المعادلة دفعات 2024 ، 2025 فقط للالتحاق بكليات وببرامج جامعة السويس الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2025/ 2026.

ووجهت جامعة السويس الأهلية دعوة الى أولياء الأمور والطلاب بسرعة التقدم للالتحاق ببرامج الجامعة المعدة بدقة لتأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل.

وذلك من خلال التقدم المباشر بادارة الجامعة وسيتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالقبول في نفس اليوم في حالة التقدم المباشر للجامعة، مع العلم أن الدفع بالفيزا بدءً من السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 حتى الخميس 8 يناير 2026.

 أماكن شاغرة بالكليات والبرامج

توافر أماكن للالتحاق بجميع كليات وبرامج الجامعة الأهلية وفرصا مباشرة للحاصلين علي الحد الادني للقبول.

 كليات وبرامج الجامعة هي:

▪كلية طب الأسنان
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 79% ، وللشهادات العربية والاجنبية 82% المصروفات السنوية 120 الف جنيه

▪كلية العلاج الطبيعي 
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 77% ، وللشهادات العربية والاجنبية 78% المصروفات السنوية 100 الف جنيه

▪كلية هندسة البترول والتعدين
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 68% ، وللشهادات العربية والاجنبية 70% المصروفات السنوية 80 الف جنيه

▪كلية هندسة
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 68% ، وللشهادات العربية والاجنبية 70% المصروفات السنوية 70 الف جنيه

▪كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 61% ، وللشهادات العربية والاجنبية 65% المصروفات السنوية 70 الف جنيه

▪كلية العلوم
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 56% ، وللشهادات العربية والاجنبية 58% المصروفات السنوية 48 الف جنيه

▪كلية الاعلام
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 53% ، وللشهادات العربية والاجنبية 58% المصروفات السنوية 45 الف جنيه

▪كلية الأعمال والعلوم السياسية
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 53% ، وللشهادات العربية والاجنبية 58% المصروفات السنوية 45 الف جنيه

▪كلية اللغات والعلوم الإنسانية
الحد الادني للقبول لطلاب الثانوية العامة والازهريه 53% ، وللشهادات العربية والاجنبية 58% المصروفات السنوية 45 الف جنيه

الأوراق الطلوبة
 

1- أصــل شهـــادة الثانوية العامة او ما يعادلها (الدبلوم أو المعهد) + (5) صور منها  .
2- أصـــل شهـــادة الميلاد إلكترونية حديثة + (5) صور منها .
3- عــــدد (8) صـــور شخـصية حـديثة مكتـوب عليها الإسم .
4- عـــدد (5) صـورة بطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة الوالد + صورة بطاقة الوالدة.
5- إستــمارة (2) جند + إستمارة  (6) جند او (7) جند + صورة شهادة الميلاد بها الرقم الثلاثى للطلاب الذكور فقط.
6-  طبـــاعة إستمارة التسجيل الألكترونى (الرغبة) من موقع تنسيق الجامعة .
7- إيصــال سداد رسوم الحجز اونلاين وقدرها (1400) .

 موقع الجامعة :


محافظة السويس - أول طريق السويس القاهرة بجوار موقف الأتوبيس العام

https://maps.app.goo.gl/JCT7iKXoDJNRmXSw9

■ للتواصل : يمكنك الاتصال بالرقم 01007299620 يوميا من التاسعة حتى الثالثة عصرًا.

● إنهاء الإجراءات في نفس اليوم .

السويس جامعة السويس الأهلية الثانوية العامة الثانوية الازهرية

