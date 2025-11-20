كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا للإنتاج المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة جابكو، الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية، في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة خليج السويس. وأسفر حفر البئر الاستكشافية «كريستال شمال شرق رمضان» عن الوصول إلى إنتاج يُقدر بنحو 3 آلاف برميل من الزيت الخام يوميًا، ومن المقرر ربطها على منظومة الإنتاج خلال أيام.

ويأتي الكشف الجديد ضمن الخطوات المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، اعتمادًا على تقنيات استكشاف متطورة. فقد استخدمت جابكو تقنية المسح السيزمي القاعي (OBN) التي أتاحت الوصول إلى تراكيب جيولوجية دقيقة تحت قاع البحر، ما ساعد في تحديد مواقع واعدة كان يصعب اكتشافها بالأساليب التقليدية. كما ساهمت منصة «الفنار» التابعة لهيئة البترول في تسريع عمليات الحفر وربط البئر بالإنتاج دون الحاجة إلى إنشاء منصة جديدة، وهو ما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة استغلال البنية التحتية القائمة.

ويمثل هذا النجاح إضافة مهمة لأنشطة دراجون أويل في خليج السويس، ويعكس الإمكانات الكبيرة بالمنطقة لإحياء معدلات الإنتاج وفتح مسارات جديدة لاكتشافات مستقبلية. وتؤكد الوزارة أن الاعتماد على أحدث تقنيات البحث والاستكشاف يدعم خطط زيادة الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول المصري.