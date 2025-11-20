قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، طريقة عمل الطرب فى المنزل بإسهل الخطوات.
طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة
المقادير :
- منديل ضاني (من الجزار )
- لحم مفروم
- بصل مفروم ومعصور مع الاحتفاظ بماء البصل
- ملح وفلفل أسود
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة
- ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
طريقة عمل الطرب في المنزل
- نعجن اللحم المفروم مع البصل المفروم والملح والفلفل والكزبرة وجوزة الطيب.
- تُبلل اليد بماء البصل تمهيدًا لتشكيل اللحم المفروم وتحويله لأصابع كفتة.
- نضع كل حبة كفتة داخل قطعة من المنديل الضاني ونلفها ونغلقها جيدًا.
-نشوي الطرب على الفحم أو في الفرن ونقدمه ساخنا مع سلطة الطحينة.