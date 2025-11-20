قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، طريقة عمل الطرب فى المنزل بإسهل الخطوات.

طريقة عمل الطرب في المنزل بخطوات بسيطة

المقادير :

- منديل ضاني (من الجزار )

- لحم مفروم

- بصل مفروم ومعصور مع الاحتفاظ بماء البصل

- ملح وفلفل أسود

- ملعقة صغيرة كزبرة جافة

- ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

طريقة عمل الطرب في المنزل

- نعجن اللحم المفروم مع البصل المفروم والملح والفلفل والكزبرة وجوزة الطيب.

- تُبلل اليد بماء البصل تمهيدًا لتشكيل اللحم المفروم وتحويله لأصابع كفتة.

- نضع كل حبة كفتة داخل قطعة من المنديل الضاني ونلفها ونغلقها جيدًا.

-نشوي الطرب على الفحم أو في الفرن ونقدمه ساخنا مع سلطة الطحينة.