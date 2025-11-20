ألمانيا تتعهد بتقديم مليار يورو لدعم الصندوق البرازيلي لحماية الغابات المطيرة

تعهّدت ألمانيا بتقديم مليار يورو (أي ما يعادل 1.15 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم "مرفق الغابات الاستوائية للأبد"، وهو الصندوق العالمي الجديد الذي أطلقه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفاP لحماية الغابات المطيرة.



وذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /الخميس/ - أن الدعم الألماني سيُوجَّه إلى آليات تهدف إلى دعم المجتمعات الأصلية والتقليدية التي تلعب دورًا محوريًا في حماية الغابات.



من جانبها، قالت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية، إن التمويل الألماني يمثل دفعة قوية للجهود الدولية الرامية إلى مكافأة الدول التي تنجح في الحفاظ على غاباتها ومعاقبة تلك التي تشهد زيادة في معدلات إزالة الغابات، اعتمادًا على أنظمة مراقبة بالأقمار الصناعية.



من جهته، أكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر ووزيرة التنمية ريم العبلي رادوفان، في بيان مشترك، أن الهدف "هو حماية الغابات الاستوائية، رئة كوكبنا".