بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تعتمد القرار السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به مصر في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته ١٦٤ دولة، وهو القرار الذي طرحته مصر نيابة عن المجموعة الإسلامية.

ويعكس هذا التأييد الواسع التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وتؤكد جمهورية مصر العربية أن القرار يرسخ بشكل واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما تجدد مصر التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.



وتشدد مصر على أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني، كما تشدد على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن ۲۸۰۳ على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

