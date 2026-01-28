قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان.

 

 

 المقادير:

• صدور دجاج مخلية: 500 جم (مكعبات)

• معكرونة ريجاتوني: 400 جم

• زبدة: 40 جم

• زيت زيتون: 1 ملعقة كبيرة

• ثوم مفروم ناعم: 6 فصوص

• كريمة طبخ: 250 مل

• حليب كامل الدسم: 100 مل

• جبنة شيدر مبشورة: 120 جم

• جبنة بارميزان مبشورة ناعم: 50 جم

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة

• ثوم بودرة: ½ ملعقة صغيرة

• بصل بودرة: ½ ملعقة صغيرة

• بقدونس مفروم (اختياري للتقديم): 2 ملعقة كبيرة

 طريقة التحضير:

1. اسلق الريجاتوني في ماء مغلي متملح جيدًا حسب الوقت المكتوب، واحتفظ بـ ½ كوب من ماء السلق.

2. سخّن طاسة واسعة، أضف زيت الزيتون والزبدة.

3. شوّح مكعبات الدجاج على نار متوسطة عالية حتى تتحمّر وتأخذ لون ذهبي.

4. أضف الثوم المفروم وقلّب 30 ثانية فقط بدون تحمير.

5. تبّل بالملح، الفلفل، البابريكا، الثوم والبصل البودرة.

6. خفّض النار، أضف الكريمة والحليب وقلّب حتى يبدأ الصوص في الغليان الخفيف.

7. أضف الشيدر ثم البارميزان تدريجيًا مع التقليب حتى يذوبوا ويصبح الصوص كريمي تقيل.

8. أضف المعكرونة المسلوقة وقليل من ماء السلق لو احتاج الصوص تظبيط قوامه.

9. قلّب دقيقة على نار هادئة، وقدّم فورًا مع بقدونس

